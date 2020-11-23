Вторник в Украине обещает быть объективно теплым, как для конца ноября – в течение дня в большинстве областей ожидается + 4 + 8 градусов, разве что на Востоке будет холоднее – + 2 + 4 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Будет наблюдаться порывистый, местами сильный, северо-западный ветер.

Кроме того, на Севере, Востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность будет провоцировать осадки.

Будет преобладать дождь, на востоке – с мокрым снегом.

На значительной части территории Юга и Запада Украины – без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь и сильный ветер – с северо-западными порывами до 12-14 м/с. Ночью в столице + 1 + 3 градуса, днем ​​24-го ноября + 4 + 6 градусов.