Пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко назначен спикером Министерства иностранных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии, по возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние 5 лет работал пресс-секретарем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

«Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19», - рассказал дипломат.

Николенко заменил на должности назначенную 12 ноября 2018 года Екатерину Зеленко.

С 13 ноября 2020 года Зеленко назначена послом Украины в Сингапуре.