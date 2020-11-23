также в разделеОбщество
Евпаторию оставляют без горячей воды до конца года
Суд отправил «луцкого террориста» в психбольницу 7
В Крыму признали, что лишней воды на Кубани для них нет 9
Кабмин планирует одолжить на борьбу с коронавирусом $300 миллионов 10
Американский эсминец направляется в Черное море 20
Садовый заявил о попытке узурпации власти во Львове 12
Минздрав назвал области с наиболее загруженными больницами 41
Обман и манипуляции. Обмена пленными не будет по вине украинской делегации 21
ГБР завершило расследование по делу 2 млн убытков на противогазах для Нацгвардии 40
«Не дождетесь»: Зеленский выздоровел от коронавируса 28
Ермак преодолел COVID-19 24
Рада решила купить 14 Toyota Camry 20
В Украине за сутки зафиксировали 10 945 новых случая COVID-19 36
На работников «7-километра», протестовавших против карантина, завели дело 8
Карантин выходного дня: работники «7-километра» перекрыли дорогу 15
В Украине выпал снег и резко ухудшилась погода 64
ОБСЕ: В Горловке в результате взрыва в районе шахты погибли трое гражданских 32
В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID-19 38

Пресс-секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко назначен спикером Министерства иностранных дел, сообщила пресс-служба ведомства.

Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии, по возвращении в Киев продолжал заниматься регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние 5 лет работал пресс-секретарем Постоянного представительство Украины при ООН в Нью-Йорке.

 

«Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, участвовал в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19», - рассказал дипломат.

Николенко заменил на должности назначенную 12 ноября 2018 года Екатерину Зеленко.

С 13 ноября 2020 года Зеленко назначена послом Украины в Сингапуре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3360 грн.
18
Теги