также в разделеМир
США могут начать вакцинацию от COVID-19 еще в 2020 году 9
Израиль нанес удар по сектору Газа 12
В Италии из-за наводнения рухнул автомобильный мост 12
У берегов Японии произошло мощное землетрясение 20
Названа «справедливая» цена за COVID-вакцину 36
ВОЗ предупреждает о третьей волне COVID-19 в Европе 35
США выходят из Договора по открытому небу 12
На протестах в Минске силовики применили спецсредства 11
Испания планирует провести COVID-вакцинацию в течение семи месяцев 57
С начала протестов в Беларуси задержали почти 30 тысяч людей 12
SpaceX запустила спутник для изучения океана 9
Эрдоган пообещал всему миру турецкую вакцину от COVID-19 28
Сербия ужесточает карантин 10
В Ереване прошел митинг с требованием отставки Пашиняна 13
Путин продлил контрсанкции против стран Запада, в том числе против Украины 240
Французские магазины магазины перенесли «черную пятницу» на неделю 8
СМИ: Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря 56
В Якутии семь человек умерли после отравления антисептиком 21

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил план смягчения эпидемических ограничений, который призваны сократить экономические убытки коронакризиса.

Так, со следующей субботы, 28 ноября, при условии соблюдения строжайшего санитарного режима смогут возобновить работу торговые центры, сообщает Польское радио.

Глава польского правительства отметил, что эпидемическая ситуация в стране остается серьезной, несмотря на относительную стабилизацию числа новых заражений, которая наблюдается в последние дни.

«Мы встречались с торговыми представителями различных отраслей, которые пообещали нам строго ограничивать количество своих клиентов, как это сейчас делают продовольственные магазины и аптеки, чтобы придерживаться строгого санитарного режима», - отметил польский премьер.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что ТЦ будут работать и в воскресенье 13 и 20 декабря. В то же время он отметил, что гастрономические заведения, а также музеи, кинотеатры и спортзалы останутся закрытыми как минимум до 27 декабря. По словам премьера, решение о дальнейших шагах будет принято перед Рождеством 25 декабря.

В то же время дистанционную форму обучения в польских школах продлят до Рождественских праздников. Во время пресс-конференции 21 ноября глава правительства сообщил, что зимние каникулы будут для всех школьников одновременно и продлятся с 4 до 17 января.

Матеуш Моравецкий призвал родителей, чтобы их дети провели каникулы дома.

 

Премьер добавил, что около 18 января в Польше может быть доступной первая партия вакцины от коронавируса.

Напомним, ВОЗ предупреждает о третьей волне COVID-19 в Европе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
9
Теги