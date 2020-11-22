Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил план смягчения эпидемических ограничений, который призваны сократить экономические убытки коронакризиса.

Так, со следующей субботы, 28 ноября, при условии соблюдения строжайшего санитарного режима смогут возобновить работу торговые центры, сообщает Польское радио.

Глава польского правительства отметил, что эпидемическая ситуация в стране остается серьезной, несмотря на относительную стабилизацию числа новых заражений, которая наблюдается в последние дни.

«Мы встречались с торговыми представителями различных отраслей, которые пообещали нам строго ограничивать количество своих клиентов, как это сейчас делают продовольственные магазины и аптеки, чтобы придерживаться строгого санитарного режима», - отметил польский премьер.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что ТЦ будут работать и в воскресенье 13 и 20 декабря. В то же время он отметил, что гастрономические заведения, а также музеи, кинотеатры и спортзалы останутся закрытыми как минимум до 27 декабря. По словам премьера, решение о дальнейших шагах будет принято перед Рождеством 25 декабря.

В то же время дистанционную форму обучения в польских школах продлят до Рождественских праздников. Во время пресс-конференции 21 ноября глава правительства сообщил, что зимние каникулы будут для всех школьников одновременно и продлятся с 4 до 17 января.

Матеуш Моравецкий призвал родителей, чтобы их дети провели каникулы дома.

Премьер добавил, что около 18 января в Польше может быть доступной первая партия вакцины от коронавируса.

Напомним, ВОЗ предупреждает о третьей волне COVID-19 в Европе.