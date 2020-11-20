Гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что первые люди на Красной планете будут жить во временных конструкциях, похожих на стеклянные купола.

Об этом он сообщил в Твиттере, передает Укринформ.

«Сначала жизнь в стеклянных куполах. В конце концов они будут терраформированы для поддержания жизни, как на Земле», - написал Маск, отвечая на ​​вопрос пользователя о жизни людей на Марсе.

По данным Independent, впервые Маск рассказал о терраформировании на Красной планете в 2014 году. По его мнению, это может ускорить пригодность для проживания на Марсе.

«Терраформирование будет слишком медленным, чтобы быть актуальным в нашей жизни. Однако мы можем создать человеческую базу (на Марсе - ред.) при своей жизни», - добавил Маск.

Он также выразил надежду, что к 2050 году на Марсе будет находиться один миллион человек.

Терраформирования – это изменение климатических условий планеты, спутника или другого космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для проживания земных растений и животных.

Напомним, 30 июля Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на ракете-носителе Atlas V успешно запустило миссию Mars-2020 вместе с марсоходом Perseverance.