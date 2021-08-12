также в разделеПолитика
Президент Польши посетит Украину 23-24 августа 10
Украина направила РФ ноту протеста из-за очередного «гумконвоя» 22
Акимова: Самые популярные политики июля – это Медведчук, Порошенко, Аваков и Зеленский 20
Экс-нардеп: ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Медведчука. И он выиграет это дело 21
Арестович: Лукашенко пока не даст использовать Беларусь для нападения на Украину 17
Якубин о деле Медведчука: Есть презумпция невиновности, ее нельзя переступить 21
Зеленский назначил временного главу Харьковской ОГА 27
Подавляющее большинство украинцев не согласны с тезисом Путина об «одном народе» 36
Зеленский хочет обсудить с Меркель гарантии ФРГ после запуска «Северного потока-2» 16
На Банковой прокомментировали заявления Резникова о размещении подразделений США в Украине 36
Зеленский подписал закон о «Дия Сити» 33
Кабмин одобрил увольнение главы Харьковской ОГА 20
Замглавы ОП Смирнов может стать фигурантом расследования дела судьи Чауса. Именно Смирнов помог ему сбежать 34
Мулык: Зеленский перешел Рубикон в тот момент, когда фактически лишил свободы Медведчука 49
Погребинский: Все попытки власти вытеснить Медведчука с политической арены Украины провалились 52
США назначили спецпосланника по «Северному потоку-2» 15
МИД: Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы 32
Deutsche Welle считает, что украинские власти пытаются заставить Медведчука замолчать 40

Президент Украины в рамках визита в США может встретиться с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, сообщает ZN.ua со ссылкой на источники.

По информации источников, согласно с предварительной программой визита Зеленский сначала отправится в Чикаго, где будет находиться 28-29 августа. Там он вместе с украинской диаспорой отметит День независимости Украины, и, возможно, встретится с американским бизнесом.

В Вашингтон Зеленский вылетит 29 августа вечером. Согласно предварительной программе, он пробудет там один день, 30 августа, и проведет переговоры с президентом США Джо Байденом.

Издание отмечает, что от идеи встречи украинского лидера с членами американского правительства решили отказаться.

31 августа Зеленский проведет в Сан-Франциско в Калифорнии. Сейчас прорабатывается возможность проведения трех возможных мероприятий - встречи с предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором компании Apple Тимом Куком, а также выступление президента в Стэнфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

По свидетельству источников, программа еще не утверждена окончательно и в ней возможны изменения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги