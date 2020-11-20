также в разделеМир
Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 4
ВОЗ призвала не использовать ремдесивир при лечении коронавируса 8
Ученые назвали четыре ранних симптома COVID-19 24
Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена 15
В мире зафиксировано 57,2 миллиона случаев COVID-19 7
ВОЗ: В Европе от COVID-19 каждые 17 секунд умирает человек 9
Беларусь: Милиционер, разбивший дверь в кафе с демонстрантами, стал замглавы МВД 14
ВОЗ: Если маски будут носить 95% людей, необходимости в карантинах не будет 13
ВОЗ: На финальной стадии разработки находятся четыре вакцины от COVID-19 22
КГБ Беларуси внес создателей телеграм-канала NEXTA в список террористов 9
Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа 28
Великобритания запретила продажи бензиновых и дизельных авто с 2030 года 11
Датский министр подал в отставку из-за массового уничтожения норок 14
Pfizer и BionTech заявили о 95% эффективности своей вакцины от COVID-19 14
В Польше – рекорд смертей от COVID-19: 603 за сутки 24
В США разрешили использовать «домашней» COVID-тест 24
В мире за неделю коронавирус унес жизни 60 тысяч человек 10
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска в Нагорный Карабах 65

Европейский Союз может заплатить более 10 млрд долларов за сотни миллионов доз вакцин-кандидатов, которые разрабатывают фармацевтические компании Pfizer/BioNTech и CureVac.

Об этом агентству Reuters заявил официальный представитель ЕС, участвовавший в переговорах по закупке вакцин, сообщает «Европейская правда».

По словам чиновника, ЕС согласился заплатить по 15,50 евро за одну дозу вакцины от коронавируса, которая разрабатывается американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Поэтому общая цена за 200 млн доз составит до 3,1 млрд евро, а если в рамках соглашения будут закуплены еще 100 млн доз вакцины, цена возрастет до 4,65 миллиарда.

Эта информация подтверждает, что ЕС заплатит за одну дозу меньше, чем Соединенные Штаты за начальную поставку этой вакцины, как сообщалось на прошлой неделе.

Низкая цена частично отражает финансовую поддержку, которую Европейский Союз предоставил BioNTech для разработки препарата.

По словам чиновника, ЕС отдельно согласился заплатить по 10 евро за дозу первоначальной поставки 225 млн доз вакцины-кандидата от немецкой компании CureVac. Это означает, что ЕС получил скидку, ведь компания установила за дозу цену 12 евро.

На этой неделе Евросоюз заключил соглашение с CureVac, чтобы обеспечить поставки до 405 млн доз вакцины, из которых 180 млн являются дополнительными.

Источник отметил, что CureVac обязалась начать поставки до конца марта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
0
Теги