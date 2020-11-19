Нецелевые расходы дополнительно ограничивают финансовый ресурс Укрзализныци - только из-за земельного налога компания теряет 3,8 млрд грн в год. Об этом говорится в материалах аудита украинской экономики, проведенного Кабинетом Министров Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Финансовый ресурс Укрзализныци» дополнительно ограничен из-за нецелевых расходов и неэффективного использования имеющегося потенциала. Укрзализныця платит налог на землю под путями, что противоречит европейской практике (3,8 млрд грн в 2019)», - говорится в материалах аудита.

Также отмечается, что доходы от грузового сегмента Укрзализныця тратит на покрытие убытков от пассажирских перевозок - в прошлом году они составляли более 12,8 млрд грн. А недовыполнение планов капитальных инвестиций, техническая деградация и рост расходов грузовладельцев на привлечение вагонов является последствиями финансового дисбаланса в компании.

Со своей стороны Укрзализныця отмечает, что налогообложение земель железнодорожного транспорта сегодня является крупной финансовой нагрузкой для компании. Эти дополнительные расходы ограничивают возможности перевозчика инвестировать в обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры и сервиса для пассажиров и грузоотправителей.

В компании отмечают, что этот налог является дискриминационным по отношению к Укрзализныце - кроме железнодорожного, ни один другой вид транспорта его не платит. Также Укрзализныця является едва ли не единственной железной дорогой в Европе, которое платит налог на землю.

Укрзализныця уже предложила внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которые бы позволили снизить налоговую нагрузку по земельному налогу на национального перевозчика. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Железнодорожники отмечают, что этот проект закона является неотложным и должен быть рассмотрен в Верховной Раде быстрее.

Напомним, с 1 января 2019 в Украине действуют изменения в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие нормативные акты (№ 2628-VIII), которые, в частности, лишили Укрзализныцю льготы по уплате земельного налога.

Между тем Укрзализныця остается одним из крупнейших налогоплательщиков в стране. По итогам 2019 общество вошло в ТОП-5 среди крупнейших компаний Украины по сумме налоговых платежей.