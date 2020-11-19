Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-каналп Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму.
В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев, сообщается в Telegram-канале.
Ранее Беларусь потребовала от польской стороны выдать в кратчайшие сроки основателей телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича.
В августе Министерство внутренних дел Беларуси объявило в розыск 22-летнего Путило, учредителя телеграм-канала NEXTA, который оперативно освещает ход антиправительственных протестов в Беларуси. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.
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