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Белорусский КГБ внес основателя проектов NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора телеграм-каналп Романа Протасевича в перечень физических лиц, причастных к терроризму.

В списке они значатся сразу после нескольких сотен сирийцев, иракцев и афганцев, сообщается в Telegram-канале.

Ранее Беларусь потребовала от польской стороны выдать в кратчайшие сроки основателей телеграм-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича.

В августе Министерство внутренних дел Беларуси объявило в розыск 22-летнего Путило, учредителя телеграм-канала NEXTA, который оперативно освещает ход антиправительственных протестов в Беларуси. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.
ForUm

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