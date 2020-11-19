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Следователи Печерского управления полиции Киева сообщили о подозрении генеральному директору ОАО «Киевский завод «Радар» в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, вследствие ненадлежащего исполнения генеральным директором своих служебных обязанностей по сохранению и эффективному использованию государственного имущества, при проведении строительных работ по реконструкции имущественного комплекса застройщиком полностью уничтожено 9 зданий, находящихся на балансе ОАО «Киевский завод «Радар».

В результате указанных действий государственным интересам нанесен ущерб на сумму свыше 3,6 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства правонарушения и лица, которые также могут быть к нему причастны.
ForUm

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