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В украинских больницах пока подготовлено 50 тысяч коек для больных с COVID-19, в случае необходимости это количество оперативно может быть увеличено до 91 тысячи.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Сейчас существует 50 тысяч коек. Сегодня мы готовы в случае необходимости оперативно увеличить это количество почти в два раза — до 91 тысячи коек», - заявил он.

По словам Зеленского, за прошедшую неделю было увеличено на 5 тысяч количество коек с централизованным кислородом и концентраторами.

«В планах на эту неделю — еще несколько тысяч коек сделаем», - пообещал Зеленский.

В то же время он напомнил, что парламент во вторник принял решение о выделении почти 9 млрд грн на борьбу с COVID-19.

По словам Президента, эти деньги пойдут на закупку экспресс-тестов, которые получат семейные врачи и бригады скорой помощи, обеспечение кислородом коек, приобретение лабораторного оборудования.

«Государство готово к любому сложному сценарию», - заверил Зеленской.

Напомним, Верховная Рада 17 ноября приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (относительно реализации положений статьи 11 Закона Украины "О рынке природного газа»)». Он предусматривает 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашения задолженности, а также будет способствовать пополнению Фонда борьбы с COVID-19 на 8,9 млрд грн. 
ForUm

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