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Главаря одной из террористических группировок так называемой «ЛНР» заочно приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщил пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ установили, что житель временно оккупированной Брянки Луганской области в ​​2015 году добровольно присоединился к террористической группировке «15-й батальон территориальной обороны народной милиции ЛНР «Брянка СССР». До июля 2017 он был заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Осужденного объявили в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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