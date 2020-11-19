Министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с массовым уничтожением норок из-за обнаруженного на фермах мутировавшего коронавируса.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Я сообщил премьер-министру, что хочу уйти в отставку. Я понимаю, что у меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий», - написал министр в Твиттере.
Ранее он признал решение правительства о массовом уничтожении норок ошибочным и не имеющим юридических оснований. Сейчас решение приостановлено, а законопроект, который позволит осуществить массовую ликвидацию норок, представлен на рассмотрение парламента.
Оппозиционные партии приветствуют решение Йенсена об отставке, в то же время подчеркивая, что премьер-министр Метте Фредериксен также должен нести ответственность, и призвали провести независимое расследование действий правительства.
Напомним, в Дании, которая является крупнейшим в мире экспортером меха норки, у 214 человек обнаружили мутировавший коронавирус, который связывают с норковыми фермами. Из-за этого в стране решили уничтожить всех норок, поскольку новый вирус опасен для людей. В стране подсчитали, что придется уничтожить от 15 млн до 17 млн норок.
Ученые считают, что подобные мутации могут поставить под сомнение эффективность ныне разрабатываемых вакцин от коронавируса.
Позднее стало известно, что по меньшей мере 10 миллионов норок были уничтожены фермерами в соответствии с правительственным распоряжением, пока его не признали таким, что нарушает законодательство.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время