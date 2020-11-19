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Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении заявил, что государство будет одинаково применять санкции ко всем нарушителям карантина выходного дня.

«Конечно, я смотрел один сюжет о работе на выходных клуба, который принадлежит сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня он уволен из Национальной полиции. Я благодарен руководству Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Закон в Украине должен быть и будет один для всех, особенно это касается стражей правопорядка, который должны следить за соблюдением закон», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковыми для всех, и это касается, в частности, владельца фитнес-клуба «5 элемент». «С одной стороны вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критическая, а с другой – способствуете этому. Мне кажется, надо решить – вы или спаситель, или коммерсант обычный», – сказал он и добавил, что если клуб будет продолжать работать на выходных, то получит еще один штраф. «Они, согласно законодательству, будут продолжаться до тех пор, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов – будет 100. Может, это такая новая интересная модель: будем возвращать в бюджет все, что вы украли за предыдущие годы», – заявил Зеленский.
ForUm

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