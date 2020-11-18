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Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки на региональный филиал «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» некачественных запчастей производства РФ, которые ввозились через временно оккупированные территории. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что схема действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы – коммерсанты при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО «Укрзализныця», но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Через реализацию таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц Укрзализныци и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ во Львовской области по координации и совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины, следственным управлением Нацполиции Львовщины под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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