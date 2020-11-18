также в разделеОбщество
Украина предложила в ТКГ провести обмен пленными до 24 декабря
На Одесчине задержали партию кокаина на $4 миллиона 10
Украина пока не планирует закрывать границу 22
В Украине за сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса 30
США помогут Украине получить вакцину от COVID-19 15
17 ноября. Картина дня 24
Следователи допросили Балуха по делу о его избиении 13
Одного из руководителей налоговой Харьковщины поймали на вятке 14
СБУ заблокировала печать и вывоз из Украины экстремистской литературы 13
Укрзализныця планирует вернуть питание в поездах 14
ВАКС отменил свой первый приговор из-за решения КСУ 43
Пограничник и лесничий организовали контрабанду табака 10
Степанов объяснил, что делать больным COVID-19, не имеющим семейного врача 34
На еще 44 российских самолета наложен арест за полеты в Крым 53
Нардеп Гео Лерос отдохнул в Египте в компании криминальных авторитетов 47
Скончался режиссер Роман Виктюк 15
В Украине потребление антибиотиков выросло в 40 раз 8
Руководителя облуправления Укртрансбезопасности задержали на взятке 10

Украина вошла в тройку стран по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека.

Об этом свидетельствует статистика ЕСПЧ относительно дел, которые направлены в суд и должны быть рассмотрены, передает УНИАН.

В частности, по состоянию на 31 октября в Европейском суде по правам человека находилось 61 тыс. 250 заявлений.

При этом, из них 10 тыс. 100 жалоб (16,5%) направлены против Украины, которая занимает третье место среди всех стран, против которых подавали жалобы.

Второе место - у Турции. Против нее подали 10 тыс. 150 жалоб (16,6%).

Абсолютным лидером является Российская Федерация. Против нее подали 14 тыс. 50 жалоб (22,9%).

Украина опережает Румынию (8 тыс. жалоб), Италию (3 тыс. 400) и Азербайджан (1 тыс. 950).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги