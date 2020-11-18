Украина вошла в тройку стран по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека.

Об этом свидетельствует статистика ЕСПЧ относительно дел, которые направлены в суд и должны быть рассмотрены, передает УНИАН.

В частности, по состоянию на 31 октября в Европейском суде по правам человека находилось 61 тыс. 250 заявлений.

При этом, из них 10 тыс. 100 жалоб (16,5%) направлены против Украины, которая занимает третье место среди всех стран, против которых подавали жалобы.

Второе место - у Турции. Против нее подали 10 тыс. 150 жалоб (16,6%).

Абсолютным лидером является Российская Федерация. Против нее подали 14 тыс. 50 жалоб (22,9%).

Украина опережает Румынию (8 тыс. жалоб), Италию (3 тыс. 400) и Азербайджан (1 тыс. 950).