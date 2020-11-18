В Киеве минувшей ночью из-за осложнения погодных условий произошло 47 ДТП, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.
«Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших. Больше всего, а именно 10 ДТП, произошло в Оболонском районе. Меньше всего - 1 ДТП - в Подольском», - говорится в сообщении.
Патрульные призвали водителей учитывать погоду и не нарушать правила дорожного движения.
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