Минобороны США официально объявило о выводе до 15 января двух тысяч американских военных из Афганистана и примерно полтысячи — из Ирака.

Об этом завил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, сообщает hromadske со ссылкой на CNN.

В этих странах планируют оставить по 2,5 тысячи американских военных.

Миллер отметил, что это будет происходить в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа, его предвыборными обещаниями, а также «согласно установленным планам и стратегическим целям».

Вывод войск всего за два месяца до ухода Трампа из Белого дома состоится, несмотря на аргументы высокопоставленных военных США и НАТО в пользу более медленного и методического вывода.

Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4,5 тысячи служащих, в Ираке — около 3 тысяч.

О выводе войск официально объявили на следующий день после того, как об этом сообщил ряд СМИ.

Эта новость вызвала критику со стороны нескольких представителей Республиканской партии, в частности лидера большинства в Сенате Митча МакКоннелла. Он не согласен с быстрым выводом войск США из Афганистана, заявляя, что это повредит союзникам.

Против выступил также главный демократ в профильном комитете Сената Джек Рид. Он назвал действия Трампа такими, которые «ставят под угрозу военный персонал, помогают талибам и террористам, а также подбадривают тех, кто хочет обострения конфликта с Ираком».

Отметим, на прошлой неделе в Пентагоне произошла серия громких отставок, в том числе министра обороны Марка Эспера, его заместителей и руководителей высокого звена. Американские медиа связали эти увольнения с намерениями Трампа спешно вывести войска из Афганистана, против чего выступало предыдущее руководство министерства обороны США.

29 февраля 2020 года США подписали с «Талибаном» мирное соглашение, которое должно положить конец 18-летней войне в Афганистане. Оно предусматривает вывод всех американских войск из Афганистана в мае 2021 года в обмен на обязательство талибов разорвать связи с «Аль-Каидой» и другими международными группировками боевиков.

Военные США и их союзников находятся в Афганистане с 2001 года. Ввести их туда распорядился президент Джордж Буш в ответ на теракты 11 сентября 2001 года, поскольку «Талибан» прятал террористическую сеть «Аль-Каида» и ее лидера — Усаму бен Ладена.