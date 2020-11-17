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Укрзализныця намерена организовать питание пассажиров во время путешествий. Об этом сообщил и.о. члена правления, директор филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» Александр Перцовский, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Первое, над чем будем работать в ближайшее время - обеспечение пассажиров питанием во время путешествий. Есть коммерческие организации, которые готовы предоставлять такие услуги. Мы со своей стороны готовы стать платформой и тестировать различные форматы. Главное, что мы требуем, чтобы учитывались новые реалии, в частности, эпидемическая ситуация», - рассказал Перцовский.

По его словам, сейчас рассматривается вариант интеграции в систему онлайн продажи билетов опции заказа еды в поезде. Например, пассажиру будет предложено определенное меню, которое будет заранее подготовлено и передано в вагон проводникам по заказу. Компания ожидает инициативу со стороны бизнеса. Услуги можно будет протестировать, а затем провести открытый конкурс и масштабировать на все поезда.

Также Перцовский рассказал, что Укрзализныця готова рассмотреть бизнес-планы по предоставлению в поездах и других услуг: «Это может быть продажа периодических изданий или предоставление доступа к интернету, Wi-Fi. Мы заинтересованы в том, чтобы появлялись частные компании, которые будут развивать сегменты дополнительных услуг, ведь наша цель - вернуть пассажиров в поезда и предоставить им достойный уровень комфорта во время путешествий».
ForUm

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