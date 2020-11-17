Компания-оператор Gascade перенесла на 1 апреля 2021 года запуск на полную мощность второй ветки газопровода Eugal, предназначенного для транспортировки газа из Северного потока-2. Об этом сообщается в пресс-релизе оператора, передает Liga.net.

«Eugal достигнет полной мощности ко второму кварталу 2021 года. Причиной нового графика стали непредвиденные задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры. Первоначально планировалось запустить ее 1 января 2021 года», – говорится в сообщении.

Первая ветка Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год начала работу 1 января 2020 года. Полная мощность двух веток Eugal – 55 млрд. куб.м. газа в год.

На данном этапе через Eugal транспортируется газ из действующего газопровода Северный поток. Eugal начал обслуживать транспортировку газа из России после того, как Польша через европейские суды добилась включения газопровода Opal под действие Третьего энергопакета ЕС. Это обязывает резервировать мощности под независимых поставщиков. В результате Opal работает на половину мощности, а остальные объемы переброшены в Eugal.

Для полноценной работы Eugal, оператору необходимо достроить участок второй ветки газопровода и завершить строительство компрессорной станции Radeland 2.

5 ноября немецкий терминал для сжиженного газа German LNG Terminal получил преференции, в которых ранее Германия отказала Северному потоку-2.

11 ноября Участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении Северного потока-2 в обязательный законопроект об обороне.

16 ноября Транс-Адриатический газопровод, конкурент Газпрома оп поставкам газа в южную Европу, построенный для транспортировки каспийского газа в Евросоюз, введен в коммерческую эксплуатацию.