При новоизбранном президенте США Джо Байдене американские санкции могут навсегда остановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом со ссылкой на европейских экспертов в газовой отрасли сообщает немецкое издание Bild, передает LIGA.Бизнес.

Эксперт по энергетическому праву Atlantic Council Алан Райли заявил, что новые санкции США «по крайней мере сорвут процесс строительства». Однако при Байдене санкции будут только частью новой стратегии для остановки строительства, считает он.

«Джо Байден в отличие от Дональда Трампа в состоянии разработать стратегию, чтобы заручиться поддержкой Германии для блокировки «Северного потока-2», – заявил Райли в интервью Bild.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Байден давно рассматривает «Северный поток-2» как угрозу безопасности и устойчивости НАТО.

«Трубопровод по-прежнему будет бельмом на глазу немецко-американских отношений, а избрание Байдена и отравление Навального должны вызвать переосмысление в Берлине», – заявил Расмуссен.

Республиканская и Демократическая партии США пришли к единству в вопросе Северного потока-2. Законопроект об оборонном бюджете США (NDAA) предусматривает самые жесткие санкции в отношении участников проекта. Он должен быть принят 20 декабря и введен в действие уже при президентстве Байдена, отмечают в Bild.

Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $10 млрд. Единственным акционером проекта является Газпром. При этом шесть европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта. В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 95%.

В декабре 2019 года США ввели санкции в отношении трубоукладчиков Северного потока-2. В ответ в ОАО «Газпром» заявили, что строительство газопровода будет завершено российскими мощностями.

24 сентября в МИД РФ признали, что американские санкции угрожают строительству Северного потока-2.

7 октября польский регулятор оштрафовал Газпром на $7,6 млрд за строительство Северного потока-2.