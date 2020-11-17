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Роспотребнадзор отмечает некоторые изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

«Мы видим изменения определенные  в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями», - сказала она.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что выявленные в России мутации коронавируса не делают его опаснее и не влияют на эпидемическую обстановку. «Учитывая, что одна из первых строчек новостей – это что «Вектором» обнаружен новый вариант, новый изолят вируса в Сибири, я сразу хочу сказать, что никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость. Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить», - сказала она. 

По словам Поповой, благодаря хорошему оснащению Роспотребнадзор и его подведомственные учреждения имеют возможность отслеживать все изменения вируса. «Да, мы видим очень многое, но точно абсолютно все, что мы видим сегодня, все изменения которые мы видим, не влияют ни на какие эпидемиологические аспекты нового коронавируса», - сказала глава ведомства.

Попова также рассказала, что в начале весны в РФ массово были завезены варианты штаммов вирусов из Западной Европы. «Но вот завоза из КНР мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует», - пояснила она.

В пресс-службе Роспотребнадзора журналистам заявили, что речь не идет о каком-то исключительном случае, характерном только для Сибири, и предположили, что речь идет о мутации, уже распространенной за рубежом. «Просто выявляем при плотном мониторинге мутации, которые распространены в других странах. Например, в Сибири, в единичных случаях в ряде регионов Европейской части [России] выявлена мутация, которая получила распространение в Японии», - сказали в ведомстве.
ForUm

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