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В ходе проверки оперативной информации, поступившей от арендаторов кинотеатра в   Авдеевке, на втором этаже здания обнаружен и изъят схрон оружия, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В деревянных ящиках находились три противотанковые мины, 2 РПГ, 13 ВОГ, мина 120 мм, 7 гранат, запалы к ним и пороховой заряд.

Часть боеприпасов, которая находилась в ненадлежащем состоянии, передана для утилизации пиротехническому подразделению ГосЧС, поскольку они опасны для жизни и здоровья окружающих.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.
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