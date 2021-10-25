Сотрудники ГБР разоблачили большой арсенал оружия и боеприпасов в селе Тоненькое Донецкой области.
Злоумышленники незаконно обустроили схрон на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» Нацполиции из Днепропетровской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.
Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи.
В частности изъято 133 пакетов с предметами, внешне похожими на:
- выстрелы гранатометные различной модификации - 89 ед.;
- реактивные противотанковые гранаты различной модификации - 178 ед.;
- ручные гранаты различных модификаций - 336 ед.;
- запали - 329 ед.;
- а также примерно 56 тыс. патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин, дымовые шашки.
Проводятся следственные действия, в том числе для установления происхождения оружия и установления лиц, обустроивших тайник.
Решается вопрос назначения соответствующих судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по статье незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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