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Сотрудники ГБР разоблачили большой арсенал оружия и боеприпасов в селе Тоненькое Донецкой области.

Злоумышленники незаконно обустроили схрон на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» Нацполиции из Днепропетровской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи.

В частности изъято 133 пакетов с предметами, внешне похожими на:

  • выстрелы гранатометные различной модификации - 89 ед.;
  • реактивные противотанковые гранаты различной модификации - 178 ед.;
  • ручные гранаты различных модификаций - 336 ед.;
  • запали - 329 ед.;
  • а также примерно 56 тыс. патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин, дымовые шашки.

Проводятся следственные действия, в том числе для установления происхождения оружия и установления лиц, обустроивших тайник.

Решается вопрос назначения соответствующих судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по статье незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

 
ForUm

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