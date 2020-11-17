Верхняя палата Конгресса США приняла «акт Родченкова», который позволяет американским органам юстиции наказывать причастных к употреблению допинга на международных спортивных мероприятиях.

Голосование за проект закона состоялось в Сенате в понедельник, сообщает Укринформ.

«Закон обеспечит инструменты, необходимые для защиты честных спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров», - заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Тревис Тигарт.

Он подчеркнул, что «акт Родченкова» не только устанавливает уголовное наказание за допинг, но и защищает обличителей и обеспечивает возмещение для спортсменов, пострадавших из-за нечестных схем. Он уполномочивает американские органы правопорядка преследовать нарушителей, в том числе иностранных граждан. За употребление допинга предусматривается штраф в сумме до 1 млн долларов США или тюремное заключение до десяти лет.

Ранее документ приняла Палата представителей, и теперь он будет отправлен на подпись президенту США.

Напомним, в 2015 году Григорий Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

В июле Родченков призвал отстранить Россию от участия в Играх в Токио. Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов, а также позволять им выступать под нейтральным флагом.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.