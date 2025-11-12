Листи Епштейна: У них йдеться, що Трамп знав про його злочини, - Конгрес США

Комітет з нагляду Палати представників США, який контролюється демократами, оприлюднив три електронні листи сексуального злочинця-фінансиста Джеффрі Епштейна, які, на думку демократів, ставлять нові гострі питання щодо його стосунків із колишнім президентом Дональдом Трампом. Ці повідомлення, вилучені з тисяч сторінок документів, свідчать про те, що Епштейн вважав, ніби Трамп знав про його злочини більше, ніж публічно визнає. Про це повідомляє The New York Times.

Дональд Трамп, зі свого боку, рішуче заперечує будь-яку причетність до справ Епштейна, пов’язаних із торгівлею людьми в сексуальних цілях, або будь-яку обізнаність про них, хоча підтверджував, що колись вони були друзями, але згодом посварилися. Демократи Комітету з нагляду заявили, що оприлюднені листи викликали нові питання, оскільки в одному з повідомлень Епштейн прямо стверджував, що Трамп «знав про дівчат», багато з яких, як пізніше встановило слідство, були неповнолітніми.

Три оприлюднені листи датовані періодом після 2008 року, коли Епштейн уклав угоду про визнання вини за звинуваченнями у схилянні до проституції. Один лист адресовано його спільниці Гіслен Максвелл, яка нині відбуває 20-річне ув’язнення за сприяння його злочинам, а два — письменнику Майклу Вольфу.

У квітні 2011 року в електронному листі до Гіслен Максвелл Епштейн писав: «Я хочу, щоб ви зрозуміли, що той собака, який не гавкав, — це Трамп».

Він додав, що неназвана жертва «провела з ним [Трампом] години в моєму [Епштейна] будинку».

Максвелл відповіла: «Я думала про це».

Ще більш прямим було повідомлення від січня 2019 року, де Епштейн написав Майклу Вольфу про Трампа: «Звичайно, він знав про дівчат, бо просив Гіслен зупинитися».

Демократи Палати представників, посилаючись на неназваного інформатора, також заявили, що Гіслен Максвелл нібито готується офіційно звернутися до Трампа з проханням про пом’якшення її тюремного терміну.

Республіканці в Комітеті з нагляду відреагували негайно, звинувативши демократів у політизації розслідування. Речниця комітету заявила, що «демократи продовжують недбало відбирати документи для створення клікбейту, який не ґрунтується на фактах». Оскільки повний комплект документів Епштейна не був оприлюднений, незрозуміло, чи взяті електронні листи з ширших розмов, що могли б надати інший контекст. Епштейн, затриманий у 2019 році за звинуваченням у торгівлі людьми, вчинив самогубство у в’язниці в серпні 2019 року.