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Задача же христиан не участвовать в этом нагнетании.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Испытания, вызванные карантином, которые мы уже пережили весной и в начале лета этого года, как и прогнозировалось, возвращаются. Многие из нас сейчас пребывают в страхе, растерянности, опасении за будущее. Кто-то боится смертельно опасного вируса, кто-то же боится остаться без работы в результате вызванных им карантинных мер. Всё это мы уже проходили, и сейчас хотелось бы поговорить немного о другом. О том, как важно в дни испытаний сохранить человечность», — написал владыка Антоний.

Он отметил, что дискуссии в социальных сетях, а также криминальные сводки новостей показывают, что люди не просто напуганы. «Люди стали агрессивны и нетерпимы. Мы уже говорили, насколько разрушителен страх. Но сейчас важно осознать, что мы можем сделать, несмотря на этот страх», — написал архиерей.

«Есть люди, которые слабее нас, те, кто острее реагирует на стрессы. Именно такие люди склонны проявлять излишние эмоции. Реакцией на такие эмоции будут ещё более резкие эмоциональные всплески окружающих. И так по нарастающей. К сожалению, пресса только подогревает котел всеобщих страхов, возмущения и недовольство.

Задача же христиан не участвовать в этом нагнетании. Миротворчество — одно из наших призваний. А значит именно на нас, христианах, лежит это бремя, этот очень часто неблагодарный труд — успокаивать, утешать, помогать», — отметил митрополит.

По словам митрополита Антония, у нас есть главное и сильнейшее оружие — упование на Бога. «Но такое средство есть не у всех, а значит, нам стоит им поделиться с более слабыми.

На первый взгляд задача кажется непосильной. Но на самом деле, если мы хотя бы раз уйдём от спора, успокоим испуганного, утешим сомневающегося, поможем страждущему (словом или делом), это будет один из кирпичиков очень важного здания. Здания миротворчества», — рассказал управделами УПЦ.

«Подобные нынешним испытания — это наш с вами экзамен на подлинную веру, на наше христианское призвание. Давайте же попробуем быть достойными этого призвания — и Господь не оставит нас Своими милостями», - подытожил митрополит Антоний.
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