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В 3 квартале 2020 года реальный ВВП Украины увеличился на 8,5% по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с 3 кварталом 2019 года - уменьшился на 3,5%, свидетельствует оперативная оценка Госстата.  

Во втором квартале 2020 года падение составило 11,4%, в первом - 1,3%.

По данным ведомства, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составил 1,5%, в третьем - 3,9%, во втором - 4,7% в первом квартале - 2,9%.

Напомним, Минэкономики сохранило прогноз падения ВВП Украины по итогам 2020 года на уровне 4,8% в годовом измерении. При этом, в случае длительного жесткого локдауна в ведомстве допускают падение ВВП на уровне 5,6%.
ForUm

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