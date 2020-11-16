16 ноября 2020 во время рейда работники Азовского рыбоохранного патруля в Молочном лимане вблизи пгт Кирилловка Акимовского района Запорожской области зафиксировали массовую гибель водных биоресурсов.

Как сообщается на странице Госрыбагентства, при обследовании 64 метров участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружено от 300 до 500 экз. погибшей азовской хамсы.

О факте гибели рыбы для установления причин ее мора проинформировали работников Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета