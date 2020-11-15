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Новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием американских военных, пишет газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться», - написал Миллер в документе.

США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане, подчеркнул министр.
ForUm

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