Новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием американских военных, пишет газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться», - написал Миллер в документе.

США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане, подчеркнул министр.