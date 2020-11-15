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В одном из районов Берлина Кройцберг во время строительных работ нашли 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны в субботу, 14 ноября. Из-за этого эвакуировали почти 7,5 тысяч человек.

Об этом сообщает полиция Берлина.

Власти начали эвакуацию людей из района в 8 часов утра в субботу, установив радиус 300 метров вокруг бомбы. В результате ее обезвреживания было ограничено транспортное движение. Несколько автобусных линий перенаправили, а две ветки метро ограничили.

Днем полиция заявила, что эвакуация в Кройцберге почти завершена. Позже там сказали, что бомбу безопасно обезвредили и люди могут возвращаться в свои дома.
ForUm

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