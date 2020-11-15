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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предположил, что заразился коронавирусом и переносит болезнь в легкой форме.

Об этом он написал в Twitter.

«Я получаю совершенно разные результаты от различных лабораторий, но, скорее всего, у меня легкий случай заболевания COVID. Мои симптомы — это легкая простуда, что и не удивительно, потому коронавирус и является разновидностью простуды», — написал Маск.

Напомним, 13 ноября глава SpaceX сообщил, что за день сдал четыре теста на выявление COVID-19. Два из них оказались отрицательными, два — положительными.

В конце сентября Маск заявил, что он и его семья не планируют вакцинироваться от коронавируса, когда появится вакцина, поскольку, по его мнению, не находятся в зоне риска.

Он также неоднократно выступал против ограничений, вводимых для сдерживания распространения вируса. По мнению Маска, они «не идут на пользу общему благу».
ForUm

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