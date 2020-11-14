58-летняя член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард — главная претендентка на должность министра финансов США, сообщает Financial Times.

Среди других возможных кандидатов на пост министра финансов США также экс-глава ФРС Джанет Йеллен, экс-заместитель министра финансов Сара Блум Раскин, а также CEO управляющей компании TIAA Роджер Фергюсон.

Отмечается, что с 1789 года, когда первым министром финансов США стал Александр Гамильтон, эту должность всегда занимали мужчины. Брейнард, в случае ее назначения главой американского Минфина, станет первой женщиной на этом посту.

По словам экспертов первоочередной задачей Брейнард на посту министра финансов станет претворение в жизни обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики.

В 2010—2013 годах Брейнард уже работала в Минфине, она была ключевым сотрудником министерства в сфере международных связей.

Напомним, Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах.