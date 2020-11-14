В Греции обнаружили коронавирус на двух норковых фермах. Это уже седьмая страна, где зафиксировали заражение коронавирусом среди норок.

Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства Греции, пишет Reuters.

Вирус, который обнаружили у животных, не был мутировавшим штаммом, который встречался в Дании и Нидерландах. Однако власти страны решили уничтожить 2,5 тысячи животных, чтобы остановить эпидемию.

В министерстве сельского хозяйства Греции подсчитали, что в стране может быть до сотни тысяч норок. Отмечается, что торговля мехом имеет глубокие исторические корни в стране.

Напомним, в Европе уничтожают миллионы норок с коронавирусом.