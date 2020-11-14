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Главный тренер Шахтера Луиш Каштру получил одноматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Португальский специалист был виновником задержки матча второго тура Лиги чемпионов против Интера (0:0). Каштру могли дисквалифицировать условно, но это второе его аналогичное нарушение. Первое нарушение было зафиксировано перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга в августе. Тогда португалец был дисквалифицирован на один матч с испытательным сроком в один год.

Также Каштру обязан выплатить 5 тысяч евро штрафа, а Шахтер – 15 тысяч евро.

Таким образом, наставник "горняков" не сможет присутствовать на ответном поединке группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии М, который пройдет 25 ноября. После трех туров Шахтер идет на втором месте в своей группе ЛЧ, набрав четыре очка.
ForUm

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