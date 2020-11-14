Водителя такси, который совершил смертельное ДТП на Большой кольцевой дороге в Киеве в пятницу, 13 ноября, арестовали на два месяца.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Шевченковский районный суд столицы полностью удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания мужчины под стражей сроком на два месяца.
Действия 23-летнего подозреваемого квалифицировали по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.
Напомним, утром 13 ноября в Святошинском районе Киева водитель службы такси Uber вылетел на тротуар, где врезался в остановку общественного транспорта с людьми. В результате инцидента одна женщина погибла на месте, вторая — умерла в карете скорой помощи.
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