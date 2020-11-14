В Иране ликвидировали второго по величине лидера «Аль-Каиды» – Абдулла Ахмед Абдулла, которого обвиняют в вооруженном нападении посольствах США в Африке в 1998 году. Об этом пишет New York Times.

«Абдулла Ахмед Абдулла, который был известен под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, был застрелен на улицах Тегерана двумя убийцами на мотоцикле 7 августа, в годовщину нападений на посольство. Он был убит вместе со своей дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена», - отмечает издание.

Как заявили четыре собеседника NYT, операцию провели сотрудники израильских спецслужб по указанию Соединенных Штатов. Отмечается, что Вашингтон несколько лет следил за действиями аль-Масри и других боевиков «Аль-Каиды» в Иране.