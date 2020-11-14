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Возле Жукового острова в акватории Днепра в Киеве горела яхта, сообщает Информатор.

На тушение пожара были направлены пожарные катера.

По предварительной информации в результате пожара никто не пострадал.

«По прибытию было установлено, что на ориентировочной расстоянии 250 м от берега горит яхта длиной около 20 м. В 23:59 пожарные ликвидировали пожар», - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным, люди, находившиеся на судне, были подобраны другой лодкой.
ForUm

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