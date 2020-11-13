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Дорожные клинические больницы на железнодорожном транспорте филиала «Центр охраны здоровья» АО «Укрзализныця» начнут принимать больных COVID-19.

Такая договоренность была достигнута во время встречи председателя правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака и министра здравоохранения Украины Максима Степанова, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Со своей стороны Минздрав обязуется обеспечить дорожные клинические больницы всем необходимым для эффективного и комфортного лечения больных. Кроме того, министерство профинансирует необходимые текущие расходы.

Также Национальная служба здоровья максимально ускорит подписание договоров с Центром здравоохранения Укрзализныци для обеспечения финансирования дорожных клинических больниц.
ForUm

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