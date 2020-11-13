Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2020 года составил 2,944 млрд долл., что в 2,5 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года (7,204 млрд долл.).

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период сократился на 5,6% - до 35,01 млрд долл., а импорт сократился на 14,3% - до 37,962 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (за январь-сентябрь 2019 года - 0,84), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 230 странами мира.

Крупнейшим торговым партнером Украины по итогам девяти месяцев стал Китай. Объем экспорта товаров в Китай вырос на 86,1% - до 4,814 млрд долл., в то время как объем импорта из Китая сократился на 12,4% - до 5,793 млрд долл.

Далее среди крупнейших торговых партнеров - Польша: объем экспорта товаров в эту страну составил 2,33 млрд долл., сократившись на 8%. Объем импорта сократился на 4,4% - до 2,87 млрд долл.

В целом экспорт товаров из Украины в страны Евросоюза за 9 месяцев сократился на 16,3% – до 13,06 млрд долл., а импорт товаров из стран ЕС сократился на 10,5% - до 16,44 млрд долл.