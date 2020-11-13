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Епархиальный хор в честь Фёдора Небесного Мукачевской епархии УПЦ занял первое место в номинации «Академический вокал» на Международном дистанционном конкурсе талантов «Golden Timе Talant 2020».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, за победу в ряде номинаций боролись более 400 участников из Украины, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Латвии, России и других стран.

В жюри входят профессионалы из разных стран мира. Участников оценивали по специальной двухуровневой системе оценивания, исключающей предвзятость.
 
Победители «Golden Time Talant» получают дипломы международного образца с уникальным номером, привязанным к конкретному конкурсанту.

Хор исполнил молитвы «Kyrie eleison» на музыку Предстоятеля Грузинской Православной Церкви Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.
ForUm

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