Избранный президент США Джо Байден закрепил свое преимущество на выборах, одержав победу в штате Аризона.
Об этом сообщает американский телеканал CNN. Также об этом проинформировало издание The New York Times, пишут Буквы.
Так, по результатам подсчета 99% голосов Байден набирает в Аризоне 49,4%, а действующий президент США Дональд Трамп – 49,1%.
Таким образом, Байден получил еще 11 голосов в коллегии выборщиков. Теперь у него 290 голосов (на 20 больше, чем необходимо, чтобы выиграть президентские выборы в США).
У Трампа же – 217 голосов выборщиков.
Стоит отметить, что Байден является первым с 1996 года кандидатом в президенты от Демократической партии, одержавшим победу в Аризоне (после Билла Клинтона).
Кроме того, Байден – второй демократ, победивший в Аризоне с 1948 года (когда победу там одержал Гарри Трумэн).
Четыре года тому назад Трамп одержал победу в этом штате с перевесом в 3,5 процентных пункта.
Как отмечает CNN, победа Байдена в Аризоне является знаковым событием, так как штат считается «оплотом республиканцев». В частности, Аризона была родным штатом для уже покойного сенатора США, республиканца Джона Маккейна.
Как объясняет The New York Times, победа Байдена в Аризоне ознаменовала глубокие политические сдвиги в штате, где в последние годы происходят демографические изменения, и растет контингент молодых латиноамериканских избирателей, выступающих за либеральную политику.
По данным CNN, в Аризоне также возросло количество избирателей, которые переехали туда из более либеральных штатов, таких как Калифорния и Иллинойс.
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