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Во время масштабной спецоперации Служба безопасности Украины задержала известного криминального авторитета, который находился во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.  

Оперативники спецслужбы установили местонахождение злоумышленника, который в криминальных кругах считается «смотрящим» по Харьковской области. По данным следствия, фигурант причастен к совершению ряда преступлений, в том числе незаконного обращения с оружием, а также сопротивлению и угрозам правоохранителям. За содеянное ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника по месту его временного проживания в Сумах, где он скрывался от правосудия с 2017 года.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проверяется возможная причастность фигуранта к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Спецоперация проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции и Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
ForUm

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