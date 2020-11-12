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В УПЦ обратили внимание на то, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях 15

Во время «карантина выходного дня» храмы будут открыты, но в богослужении смогут принимать участие одновременно не более 20-ти человек. 

Фото: из открытых источников

Такое решение принял 11 ноября Кабинет Министров Украины, внеся правки в постановление «О введении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий» от 22 июля, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины

На вчерашнем заседании правительство отменило адаптивный карантин, и отныне на всей территории Украины, независимо от эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, будет запрещено «проведение массовых, культурных (в т. ч. концертов, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий при участии более 20 человек».

В случае же «проведения мероприятий с количеством участников до 20 человек организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции не менее чем 1,5 метра».

Ограничения касаются даже больших храмов, которые могут вмещать сотни или тысячи верующих.

Новые ограничения вступят в силу в день официальной публикации новой редакции постановления.

В то же время в Украинской Православной Церкви раннее заявили о том, что «карантин выходного дня» не должен запрещать участие в богослужениях.

«Идея «карантина выходного дня» приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения. А верующим предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, ведь здоровье это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия», – председатель юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов.
ForUm

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