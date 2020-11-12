Пока что нет оснований для увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом в интервью Радио Свобода заявил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Пока что оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку любого прокурора, если он не будет выполнять те функции, которые он должен выполнять, и будет занимать негосударственная позицию», - отметил Вениславский.

По его словам, Ирина Венедиктова является больше главой ОГПУ, чем ее предшественник Руслан Рябошапка, ведь, как утверждает Вениславский, сейчас «результатов деятельности очень много», потому что «очень много различных преступлений расследуется ОГПУ, выдвигаются обвинения».

«Конечно, всегда есть завышенные ожидания, когда хочется все и сразу. Все и сразу в силу различных причин не получается, но, я думаю, что результаты она продемонстрирует. Мы ожидаем, что до конца этого года будет более такие уже интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора», - отметил Вениславский.

Он также признал, что дружит с Венедиктовой, но, по его словам, общается с ней сейчас не так часто, как раньше.

«Она мне постоянно направляет информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Ранее общались чаще. Сейчас на совещаниях пересекаемся, как правило. Последний раз общались на том заседании СНБО по поводу решения КСУ. А так в телефонном режиме иногда обмениваемся парой слов по поводу тех или иных резонансный событий, которые происходят в государстве », - сказал Вениславский.