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За прошедшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра. Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. К сожалению, вследствие этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина. В полосах ответственности наших бригад ни одной вооруженной провокации или выстрела не зафиксировано. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника.
ForUm

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