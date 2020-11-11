Вчера, 10 ноября, пограничный наряд отдела пограничной службы «Горск» на участке Черниговского пограничного отряда на расстоянии 50 метров до государственной границы обнаружил и задержал гражданина РФ 1976 года рождения, который пытался нелегально, минуя пункты пропуска, попасть в Россию, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Впоследствии пограничники установили, что иностранец был осужден за разбой и отбывал наказание в виде трехлетнего лишения свободы в Вознесенской исправительной колонии в Николаевской области.

На днях его освободили из колонии и он решил перейти российско-украинскую границу незамеченным, поэтому и отправился в путешествие лесами Черниговщины. Он считал, что легко обойдет все заграждения.

Задержанный рассказал, что знал местность с детства, потому что является выходцем из приграничья.

Но нарушитель не учел течение времени и то, что Государственная пограничная служба Украины, внедряя инновации в защите границы от преступников и внешней агрессии, значительно улучшила инженерно-техническое обустройство российско-украинской границы. Поэтому так называемый «турист», прибыв к запланированному месту пересечения границы, наткнулся на множество инженерных препятствий, что позволило правоохранителям вовремя среагировать на появление неизвестного вблизи границы и задержать правонарушителя.

На правонарушителя составили административно-процессуальные документы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП и выдворили в Россию.