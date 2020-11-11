487 украинцев ожидают трансплантации органов за средства госбюджета в Беларуси, сообщила основатель благотворительного фонда «IDonor: Всеукраинская платформа донорства» Ирина Заславец.
«Сейчас трансплантации органов в Беларуси ожидают 487 украинцев. За операции им клиники Бреста и Минска получили от нашего государства более 1 млрд грн», - написала она в Facebook.
Заславец отметила, что в настоящее время предпринимаются попытки урегулировать вопрос въезда на территорию Беларуси украинцев, трансплантацию которым уплатило Министерство здравоохранения Украины.
Напомним, Беларусь с 1 ноября приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время