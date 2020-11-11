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487 украинцев ожидают трансплантации органов за средства госбюджета в Беларуси, сообщила основатель благотворительного фонда «IDonor: Всеукраинская платформа донорства» Ирина Заславец.

«Сейчас трансплантации органов в Беларуси ожидают 487 украинцев. За операции им клиники Бреста и Минска получили от нашего государства более 1 млрд грн», - написала она в Facebook.

Заславец отметила, что в настоящее время предпринимаются попытки урегулировать вопрос въезда на территорию Беларуси украинцев, трансплантацию которым уплатило Министерство здравоохранения Украины.

Напомним, Беларусь с 1 ноября приостановила пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.
ForUm

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