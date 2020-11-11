Киевская местная прокуратура № 10 направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания представления перед клиентами действенности сделок о депозитных вкладах, предоставила вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам.

В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению.

Таким образом незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12,3 млн грн.

По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.