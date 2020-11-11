также в разделеОбщество
Главу Минздрава избрали в Одесский облсовет 2
Одному из главарей «МГБ ДНР» сообщили о подозрении 6
Кабмин введет карантин выходного дня 15
Украина приветствует завершение войны в Нагорном Карабахе 6
СБУ проводит расследование по итогам аудита «Нафтогаза» 13
Под Кабмином протестуют против карантина выходного дня 40
Через КПВВ на Донбассе на подконтрольную территорию въехал 131 человек, выехал 71 40
В Днипре задержали подозреваемого в убийстве херсонского бизнесмена 9
Шкарлет: Отмена 12-летнего образования – это фейк, но дискуссия продолжается 12
Карантин выходного дня: Шмыгаль обещает подставить плечо бизнесу 22
В Украине зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 – 10 611 86
Новоизбранного от «Слуги народа» главу ОТГ задержали на взятке 33
Шмыгаль предрекает Украине «итальянскую ситуацию» с COVID-19 уже в январе 84
10 ноября. Картина дня 22
В Одессе автомойщик решил «протестировать» Tesla клиента 34
СБУ: На Луганщине разворовали деньги, выделенные на ремонт больниц и школ 75
Маркива наградили высокой церковной наградой 15
Дания подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ 18

Киевская местная прокуратура № 10 направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя директора регионального отделения банка по факту завладения средствами вкладчиков в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в течение 2013-2014 годов заместитель директора регионального отделения банка с целью создания представления перед клиентами действенности сделок о депозитных вкладах, предоставила вкладчикам заведомо поддельные документы, подтверждающие принадлежность передачи банку средств по депозитным договорам.

В дальнейшем полученные от клиентов средства обвиняемая не учитывала должным образом, а присваивала и использовала по своему усмотрению.

Таким образом незаконными действиями заместителя директора регионального отделения банка причинен ущерб клиентам банка на общую сумму 12,3 млн грн.

По результатам предварительного расследования бывшей сотруднице банка предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3024 грн.
10
Теги