Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября адресовал президенту Польши Анджею Дуде и его народу поздравления с Днем независимости.
«Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку в отстаивании территориальной целостности. Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе», - написал Зеленский в Twitter.
11 ноября в Польше отмечается государственный праздник – День независимости.
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