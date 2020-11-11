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Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября адресовал президенту Польши Анджею Дуде и его народу поздравления с Днем независимости.

«Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку в отстаивании территориальной целостности. Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе», - написал Зеленский в Twitter.

11 ноября в Польше отмечается государственный праздник – День независимости.
ForUm

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