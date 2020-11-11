Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего гражданина.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

По предварительной информации, вечером 9 ноября у въезда на территорию одной из автомобильных заправок по бульвару Дружбы Народов произошло столкновение автомобиля марки Mersedes-Benz GLE 450 под управлением судьи одного из районных судов Киева и мотоцикла марки Kawasaki Ninja ZX-6R под управлением несовершеннолетнего, в результате чего последний получил телесные повреждения.

В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.